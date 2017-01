Cristina Buccino regala retrospettive bollenti di fine estate

L'estate sta finendo e le vip nostrane si stanno regalando gli ultimi bagni di sole. Le 'retrospettive' più bollenti arrivano da Forte dei Marmi, dove l'ex naufraga Cristina Buccino si sta godendo un po' di relax. Sensuale per natura, la Buccino sul lettino sfoggia un lato B acchiappa-sguardi dorato dal sole . Anche il davanti, però, vuole la sua parte e con un'acrobazia hot mette in mostra il décolleté, per rendere la tintarella impeccabile.

L'occasione per la sua 'capatina' in Versilia è stata la serata-evento oraganizzata per l'86 compleanno della Capannina. La showgirl è stata infatti scelta come madrina dello storico locale insieme a Jerry Calà. Vacanze tutto divertimento e relax per Cristina, che su Instagram documentata giorno per giorno la sua bella vita per la gioia (e l'invidia) dei suoi follower.



Dopo aver provocato Rocco Siffredi e Alex Belli sull'Isola dei Famosi, ora la Buccino si sta godendo la sua estate da single, anche se i soliti beninformati la vorrebbero già in love con un importante manager. Quando usciranno finalmente alla scoperto?