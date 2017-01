Cristina Buccino nuda nella vasca da bagno

Single, sexy e nuda tra le bolle nella vasca da bagno. La ex naufraga ed ex professoressa Cristina Buccino posa immersa tra la schiuma prima di uno shooting fotografico molto intimo. La sua storia d'amore con il procuratore sportivo Gabriele Giuffrida è giunta al capolinea, ma con queste curve c'è da scommettere che non resterà sola molto a lungo.

Qualche mese fa aveva confermato la sua storia con Gabriele raccontando di averlo conosciuto in estate e di essere molto felice. Ora, stando ai rumors del settimanale Chi, la coppia si è lasciata ma per la Buccino l'estate sarà sicuramente bollente. Gli scatti in bikini che pubblica sul suo profilo Instagram sono mozzafiato perché Cristina sa come tenere alta l'attenzione dei follower.