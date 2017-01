Cristina Buccino, micro bikini nel suo paradiso

13:42 - Micro bikini, occhiali da sole e un fiore tra i capelli. Cristina Buccino, con espressione estasiata è “nel suo paradiso”, confida su Instagram. Mentre l'Italia è sotto la pioggia, lei al caldo si lascia baciare dal sole: inginocchiata sulla sabbia, con le mani tra i capelli, mette in mostra la sua statuaria bellezza. Ventre piatto e seno esplosivo in primo piano per una cartolina hot...

I complimenti piovono a catinelle, alcuni anche molto audaci, ma trattenersi di fronte a tanta perfezione è difficile. L'ex fidanzata di Claudio D'Alessio, inginocchiata sulla sabbia è una bomba di sensualità. Lo slip con i laccetti copre giusto le sue parti intime evidenziando le curve dei suoi fianchi e un ventre sensuale e piatto mentre il reggiseno a fantasia floreale fatica a contenere un seno perfetto e tonico.