24 aprile 2015 Cristina Buccino, in mutande e t-shirt sfodera tutta la sua sensualità Sulla porta del bagno in uno scatto in bianco e nero ad alto tasso erotico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:04 - L'eco del gossip su un suo flirt con Andrea Montovoli, dopo il "naufragio" sull'Isola dei Famosi, non si è ancora spento, intanto lei balla a Colorado e posa sulla soglia del bagno di casa in slip e t-shirt provocando i suoi follower. Cristina Buccino sfodera le sue armi di seduzione su Instagram e posta scatti ad alto tasso di erotismo.

Come ballerina, stando alle critiche ricevute dopo l'esibizione a Colorado, non ha forse un gran futuro, ma sicuramente il suo sex appeal è da dieci e lode. E lei lo sa. Così eccola sui social più sensuale che mai, curve in vista, sguardo ammaliante da femme fatale. L'Isola l'ha resa più sicura di sé, dandole notorietà e forse anche procurandole un fidanzato, ma questo non è ancora confermato. Per adesso Cristina si gode il post naufragio mettendo in campo tutta la sua carica erotica, dedicata magari proprio al bel Montovoli.