Cristina Buccino in bikini: "Chi ha detto che l'estate è finita?"

Mentre in Italia si respira un clima autunnale, Cristina Buccino a Ibiza si gode ancora un po' di caldo in bikini. Volata alle Baleari con le amiche posta sul social scatti al cardiopalmo mettendo in luce quelle forme che poche settimane fa hanno conquistato anche Cristiano Ronaldo. Seno e fianchi sono curve irresistibili e i commenti dei follower... si accendono.