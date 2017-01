Cristina Buccino, il canotto dell'ex naufraga

Se sia opera del naufragio... o di un ritocchino dal chirurgo non si sa. Stando alla sorella Mary, intervenuta di recente proprio sullo scottante tema, l'ex professoressa dell'Eredità, nonché ex fidanzata del figlio di Gigi D'Alessio, Claudio, si sarebbe rifatta solo il décolleté. Per il resto sarebbe tutta opera di Madre Natura. Un'opera magistrale, viste le sensuali curve della naufraga più sexy dell'Isola dei Famosi 2015: "Cristina non si è mai ritoccata il viso, la sua bellezza è naturale", ha commentato Mary su una rivista. Solidarietà tra sorelle? Quel che è certo è che tutti la preferiscono così, come è adesso, tutta curve, forme generose e labbra carnose. Il fine giustifica sempre i mezzi.