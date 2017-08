Cristina Buccino, estate mozzafiato da single: "Ma voglio innamorarmi"

Bombastica è dire poco. Cristina Buccino è davvero in splendida forma, come dimostrano le foto sexy che la showgirl pubblica quotidianamente sui suoi profili social. In costume da bagno come in abito da sera, le curve sono perfette. Il lavoro va a gonfie vele e i follower crescono di giorno in giorno, tanto che su Instagram ne festeggia un milione e mezzo. Le manca solo un fidanzato: "Spero di innamorarmi presto, ho tanta voglia", confessa a Tgcom24.