Cristina Buccino, décolleté strabordante in canottiera per una cena con amici

10:06 - Cena ad alto tasso erotico per Cristina Buccino che, seduta sulle gambe dell'amica, con sguardo malizioso e capelli scompigliati mette in evidenza il suo prosperoso e strabordante seno con una canottiera dalla scollatura vertiginosa. L'ex fidanzata di Claudio D'Alessio, dal look e make-up sempre impeccabili, non perde occasione per sfoderare le sue armi... di seduzione.

Spacchi inguinali e stacchi di coscia in primo piano, profili infuocati e zoom hot sulle curve del seno. E' quanto si può ammirare sull'Instagram dell'ex Professoressa della tv che, con mise sempre più sexy e conturbanti, evidenzia forme e curve da capogiro. Così, anche una cena in compagnia di amici può essere un modo per attirare gli sguardi a sé. Le carte in regola le ha... si faccia avanti chi è seriamente interessato a giocare la sua partita per conquistarla.