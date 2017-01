Cristina Buccino curve bombastiche in bikini

Già abbronzata anche se l'estate deve ancora arrivare e irresistibilmente sexy in bikini. Cristina Buccino posa come una diva su un grosso cuscino a bordo piscina. Le braccia alzate dietro la testa, gli occhi chiusi e lo sguardo sognante. Un capolavoro di curve e di forme sensuali, che i follower su Instagram ammirano estasiati: "Esageratamente affascinante "...

Un corpo bombastico, Cristina sa come intrigare i fan e scatenare i commenti sul suo profilo social.



Ultimi giorni di shooting per una nuova campagna di bikini e poi si torna a casa, cinguetta l'ex naufraga, che per ora è ancora single. "Mi attribuiscono flirt, ma sono single", aveva infatti dichiarato a Tgcom24 qualche giorno fa. Ma la domanda sorge spontanea: come fa una simile bellezza a restare da sola?