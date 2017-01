Cristina Buccino, aspettando l'Isola sfodera le sue armi di seduzione

11:02 - In lizza per il tredicesimo posto all'Isola dei Famosi Cristina Buccino mostra il meglio di sé in una serie di scatti social, che evidenziano tutta la sua bellezza e sensualità. In canotta senza reggiseno e jeans a vita bassa sdraiata sensualmente sul letto e con gambe e décolleté in vista in un selfie super sexy.

Di materiale per sceglierla come tredicesima naufraga ce ne sarebbe moltissimo. La sexy showgirl e modella calabrese ha curve irresistibili e forme conturbanti da perderci la testa e sfodera le sue armi di seduzione con un seno quasi a vista, che sguscia fuori dalla canottiera. Zoom sulle sue forme hot per l'ex Professoressa della tv, che deve vedersela però con una valida concorrente Margot Ovani, modella abruzzese che ha tutte le carte in regola per vincere il confronto. Nell'attesa la prosperosa Buccino, ex di Claudio D'Alessio, figlio di Gigi, posta scatti sensuali e punta tutto sul suo sex appeal!