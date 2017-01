Cristina Buccino a Ibiza: shooting in bikini, ma il pezzo di sopra... dura poco

Cristina Buccino posa sensuale per uno shooting in bikini sulla spiaggia di Ibiza, ma appena finisce di lavorare si toglie il costume e per le vie dell'isola gira con una maglia nera trasparente sotto la quale si vede il seno nudo. "E' inutile che pubblicizzi un bikini se poi non lo usi" cinguetta un follower e gli apprezzamenti sullo scatto rovente della ex naufraga si sprecano.