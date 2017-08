Cristiano Ronaldo, primo scatto di famiglia... al gran completo

Il fuoriclasse del Real Madrid continua a ripetere che si sente benedetto... e come non credergli! Nel giro di pochi mesi la sua vita privata è stata stravolta nel senso più bello del termine. Da giugno, infatti, stringe tra le braccia i suoi gemellini, Eva e Mateo, fratelli minori di Cristiano Jr., 7 anni, primogenito del campione di cui non è mai stata svelata l'identità della madre. E la sua fidanzata, la modella 22enne Georgina Rodriguez è in attesa del loro primo figlio.



Tutti insieme sul divano di casa posano felici in uno scatto pieno di amore: Cristiano, in pantaloncini, tiene in braccio Eva, Georgina stringe invece il piccolo Mateo e loro spalle sorride il primo figlio del Pallone d'Oro.