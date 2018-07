Cristiano Ronaldo, nozze italiane con Georgina

Sarà un matrimonio all'italiana quello di Cristiano Ronaldo, new entry bianconera? Il calciatore ha conquistato il Belpaese e ora pensa alle nozze tricolori. Il settimanale Gente, che pubblica le immagini del campione immerso in mare con la sua dolce metà Georgina Rodriguez, ipotizza un sì proprio sotto la Mole tra la bella Cenerentola che lo ha reso padre per la terza e quarta volta e il conquistadores d'Italia.

E così mentre nasce a Torino il gusto di gelato Cr7 e gli abbonamenti in casa Juventus lievitano, le maglie col numero 7 vanno a ruba e i bagarini si preparano ad affari d'oro, i fan sognano un matrimonio proprio in Italia. Tra pochi giorni ci sarà la presentazione ufficiale del calciatore, intanto gli occhi sono puntati sugli alloggi dorati che potrebbero diventare la reggia di Ronaldo con tutta la sua famiglia allargata. Non mancano ipotesi anche sui bolidi che potrebbe usare Cristiano per girare per la città torinese. Ronaldo smuove milioni di soldi e di fan e il matrimonio (con la Juve) è da favola...