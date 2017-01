Cristiano Ronaldo... in dolce attesa? Voci insistenti sul secondo figlio in arrivo

In Portogallo il giornale Correio da Manha ha provato a sondare mamma Dolores e le due sorelle del calciatore, ma per ora dalla famiglia non arriva nessuna conferma o smentita. In precedenza lo stesso quotidiano aveva citato una fonte anonima vicina alla famiglia Aveiro che avrebbe rivelato che il bambino, o la bambina, sarebbe stato concepito come il piccolo Cristiano Ronaldo jr, utilizzando una madre surrogata. Come riportato dal Sun, anche la presentatrice lusitana Eunice Cristina Morias de Carvalho aveva avanzato una simile ipotesi: "Quest'anno Cristiano ha passato il Natale da solo a Miami e Miami non vi ricorda forse qualcosa? Come tutti sanno, Cristianinho arriva proprio da lì e più volte, anche di recente, Cristiano ha confessato di volere altri figli, quindi è andato a Miami per quello". I giornali di gossip sono pronti a scatenarsi.