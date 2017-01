Cristiano Ronaldo ha un amico speciale... molto speciale

Sul profilo Instagram di Badr Hari, re della kick boxing, gli scatti con l'amico Cristiano Ronaldo sono tanti. In uno, di qualche settimana fa, il muscoloso boxeur tiene in braccio l'attaccante portoghese a bordo piscina, nella casa in cui vive in Marocco e cinguetta. "Just married Hahahaha. Always there to pick you up bro", "Appena sposi, sempre pronto a sostenerti fratello...". E poi ancora i due insieme in momenti di relax e amicizia: "E' sempre bello accoglierti nel mio bellissimo Paese", scrive Badr mentre abbraccia l'amico. E' quanto basta ai media per lanciare illazioni e insinuare sulle scelte sessuali dei due fuoriclasse. Single da quando è finita la sua storia con Irina Shayk e padre di un ragazzino di 5 anni di cui non ha mai rivelato il nome della madre Ronaldo, single, con un passato turbolento e padre di una ragazzina, avuta da una ex compagna olandese, anche Badr. E amici tra loro, tanto amici.