Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: c'è il bacio, che sdogana la coppia

Un bacio rubato in un ristorante a Madrid e la coppia è finalmente sdoganata. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva lo scatto di Cristiano Ronaldo e della sua nuova fidanzata Georgina Rodriguez (un'altra Rodriguez!!!) insieme nella capitale spagnola. I due non si nascondono più e la loro relazione sembra ormai ufficiale.

Georgina e Cristiano si vedono piuttosto frequentemente già dalla fine dell'estate scorsa, ma nonostante a novembre siano circolate le prime foto ufficiali dei due piccioncini insieme a Parigi, la conferma della loro relazione non è mai arrivata. La scorsa settimana però i due sono stati sorpresi insieme sugli spalti del Santiago Bernabèu dove il Real giocava la sua partita di Champions contro il Deportivo. E' stato l'inizio dell'ufficializzazione vera e propria.

Adesso arrivano questi scatti in esclusiva sul settimanale Chi in cui Cristiano e Georgina sono insieme in un ristorante di Madrid e si scambiano un tenero bacio. La coppia è sdoganata. Mentre Irina così sembra aver trovato la sua anima gemella in Bradley Cooper a cui pare stia per dare un figlio, Cristiano Ronaldo, dopo innumerevoli flirt, escogitati pare per mettere a tacere le voci sulla sua presunta omosessualità, fa sul serio, anzi si rifà... tra le braccia di Georgina. Tutto bene ciò che finisce bene.