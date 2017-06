Cristiano Ronaldo aspetta due gemelli da Georgina Rodriguez

A far nascere i primi sospetti era stato uno scatto social di coppia in cui Cristiano Ronaldo, seduto sul divano, appoggiava la mano sulla pancia di Georgina Rodriguez. Ora il settimanale Chi pubblica sul numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive di Cristiano Ronaldo in Corsica con la fidanzata giunta al quarto mese di gravidanza. Lo dimostrano in modo inequivocabile le immagini. La coppia aspetterebbe due gemelli.