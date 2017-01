Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, che giochi di mani!

Bikini sexy e minimal lei, boxerone lui. Ultimi scorci di vacanza a Portofino per Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, immortalati dal settimanale Novella 2000 tra giochi di mani e baci appassionati. L'attrice si sistema con la mano lo slip che si è infilato nel fondoschiena, il fidanzato sotto la doccia controlla i gioielli di famiglia. E come cinguetterebbe Cristiana: "lecosechepiaccionoame".

Tra scatti di paesaggi, outfit, foto ricordo, pensieri ed emozioni l'attrice utilizza il tag "lecosechepiaccionoame" e chissà se anche queste foto, pubblicate da Novella, le rappresentano. In barca, in vacanza con il suo amore, Cristiana sfoggia un bikini sensual che contiene le sue forme ma che lascia sfuggire un po' qualcosa di troppo. Tanto che l'attrice è costretta a sistemarsi lo slip mentre sale dalla scaletta della barco dopo un tuffo refrigerante in mare.



Andrea Pezzi sfodera una forma un po' più appesantita nei suoi boxer da mare. E immortalato mentre si f ala doccia dimentica il bon ton e si infila una mano nel costume per controllare i gioielli di famiglia.