Cristiana Capotondi al mare: dal topless al piumino

Mare mio, mare nostrum, io e te, le cose che piacciono a me, con queste parole Cristiana Capotondi descrive l'emozione per l'ultimo bagno della stagione. A San Fruttuoso insieme al compagno Andrea Pezzi l'attrice si concede un tuffo in mare e regala un topless spettacolare ai paparazzi del settimanale Chi.