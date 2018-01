Crisi che va, crisi che viene: Ludovica Frasca torna con Luca Bizzarri, Costanza Caracciolo "lascia" Bobo Vieri

Amore che torna, amore che va... per Ludovica Frasca e Costanza Caracciolo. La velina mora ha condiviso su Instagram uno scatto in cui abbraccia Luca Bizzarri con cui si pensava avesse chiuso la sua relazione ormai da tempo, invece, secondo "Chi", la velina bionda avrebbe lasciato Vieri a Miami per far rientro in Italia da sola, ipotizzando un periodo di crisi...