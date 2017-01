Courteney Cox di nuovo single, è finita con Johnny McDaid

Courteney Cox e Johnny McDaid si sono lasciati. Le nozze, annunciate e che si sarebbero dovute tenere a breve, tra la bella e levigata star di Friends, 51 anni e il musicista nordirlandese, 39 quindi non si faranno. Le voci, insistenti, arrivano dai media americani, che danno la rottura tra i due, insieme da quasi due anni, ormai per certa.

L'attrice e regista sembra piuttosto sfortunata in amore e dopo la fine del suo matrimonio con David Arquette, nel 2010, rieccola single a pochi passi dalle sue seconde nozze. Che erano state non solo annunciate nel 2014 in pompa magna, dopo la romantica dichiarazione d'amore di McDaid in casa di Jennifer Aniston, ma erano addirittura in preparazione e si era addirittura vociferato che la cerimonia sarebbe stata celebrata da Ed Sheeran, un caro amico di entrambi. La diva è stata di recente avvistata senza anello al dito e la coppia pare abbia annullato tutti i preparativi. Nulla di fatto insomma.