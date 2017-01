Countdown al parto, Eros Ramazzotti afferra il pancione di Marica Pellegrinelli

10:00 - Mancano pochi giorni al parto e Marica Pellegrinelli non sta più nella pelle. Anche il marito Eros Ramazzotti non vede l'ora di vedere il suo primo maschietto, dopo Aurora avuta da Michelle Hunziker e Raffaela Maria, primogenita di Marica. Eccolo scatenato per strada mentre afferra il pancione e fa le smorfie davanti ai flash del Settimanale Nuovo.

Il conto alla rovescia è davvero scattato e Marica posta le foto delle sue dolci curve. “lo specchio è curvo o sono io curva” cinguetta postando un selfie scattato nel salone di bellezza. Un bel pancino di nove mesi stretto in un tubino colorato, gambe magrissime e viso rilassato. La moglie di Ramazzotti è pronta per dare alla luce il secondo bebè e in casa c'è grande fermento...



“In quella pancia bellissima c'è il meglio di noi, va amato, rispettato, curato, seguito, instradato, gli va insegnato l'amore, il rispetto, l'altruismo e quella sana gioia di vivere contornata anche dal sano divertimento. Essere Genitori non è facile, insegnare i veri valori ed il rispetto per il prossimo, quello sì, è la cosa più semplice da fare. Non molliamo mai, il mondo sta andando alla deriva, solo noi possiamo cambiare il destino e il percorso della nostra vita” aveva cinguettato romantico Eros prima di Natale.