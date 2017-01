Costanza Caracciolo struccata e stanca

Faccia stanca" cinguetta mostrando il viso affaticato, struccato e anche irriconoscibile. Anche le ex veline si stancano. La bionda Coastanza Caracciolo posta uno scatto senza make up che mostra i segni della stanchezza e riceve l'applauso dei follower. "Una di noi" sembrano dire in coro le fan, che ne apprezzano la bellezza acqua e sapone e anche la sincerità.

Sei sempre anche bellissima anche stanchissima” cinguetta una fan, "Sei bella sempre davvero, dovresti recitare” aggiunge un'altra. E poi: "Quanto sei bella? Una vera donna. Poche donne sono così come te, bella con e senza trucchi complimenti”. Insomma la bellezza naturale è stata apprezzata da tutti e come dice una follower: "L'abitudine di vedervi in tv sempre super truccate purtroppo porta a questo, a non far capire a certe persone che se una è bella, lo è sempre anche senza trucco!!! W la semplicità!"