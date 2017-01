Costanza Caracciolo, sexy bikini da Ibiza

10:28 - “Non odiatemi” cinguetta mostrando un panorama mozzafiato. Costanza Caracciolo è a Ibiza e si sta godendo, sole, mare, feste. Posta una foto in bikini: reggiseno a fascia che stuzzica e slip minimal color fucsia per la ex velina, che da poco tornata single, sembra proprio divertirsi. “Happy” scrive e ai follower non resta che sognare davanti a questa cartolina fuori stagione.

Costanza non ha ancora archiviato la stagione estiva e il costume è sempre pronto nella valigia della siciliana che cinguetta divertita dalla spiaggia. Da qualche settimana è tornata single, come spifferano i bene informati. Dopo sette mesi d'amore sarebbe finita la sua storia con l'attore Primo Reggiani. Tra i due diversi tira e molla e crisi di coppia, fino alla decisione di rompere definitivamente.