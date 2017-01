Costanza Caracciolo-Primo Reggiani, spunta il bacio social... con smorfia

12:56 - Tra alti e bassi, conferme e smentite la storia di Costanza Caracciolo e Primo Reggiani procede, e pure a gonfie vele. "Happy b-day my love", scrive lei su Instagram postando un'immagine che li ritrae abbracciati mentre si scambiano un bacio... con smorfia.

Di casa a Roma per inseguire il sogno di diventare attrice, Costanza continua a vivere insieme a Primo la sua storia d'amore iniziata poco meno di un anno fa. Superata la crisi della scorsa primavera e di fine agosto, ritroviamo l'ex velina e l'attore avvinghiati e felici come non mai. Per il compleanno di lui, che ha spento 31 candeline, Costy pubblica una foto che chiarisce la loro relazione. I due stanno insieme e si baciano pure, seppur in modo scherzoso. Lui abbozza una smorfia e fa il gesto di vittoria con le dita sollevate, lei gli mette una mano intorno al collo e lo stringe a sé.



Ora che la crisi sembra essere un ricordo del passato, non resta che augurare agli innamorati una lunga vita insieme, come nei migliori film romantici...