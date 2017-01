Costanza Caracciolo:"Pratico l'autoerotismo"

12:08 - Costanza Caracciolo, l'ex velina bionda, è la protagonista indiscussa di Maxim di novembre. Scatti, audaci e molto sexy mettono in luce una fisicità e una carica erotica che non aveva mai mostrato prima. Bellissima in costume e con un body velato, Costy svela particolari piccanti della sua vita: “Pratico l'autoerotismo e ho finto a letto per compiacere il mio lui”.

E' volata a Ibiza per regalare ai fan scatti bollenti. Inginocchiata in riva al mare mostra il suo lato B ben tornito, mentre in una strada di campagna dell'isola, ancheggiando con tanto di stivali e body con scollatura vertiginosa, evidenzia curve da capogiro. Gambe, fianchi e décolleté sprigionano sensualità allo stato puro.



Ventiquattro anni, con il sogno del cinema nel cassetto, racconta con assoluta sincerità il suo lato più intimo. Ha fatto l'amore per la prima volta a 14 anni, in spiaggia. "Lui faceva il figo - racconta la Caracciolo - diceva di avere esperienza. Eravamo entrambi vergini ed è stato bello. L'ultima con Primo Reggiani. Il sesso cambia, si cresce, si scoprono nuove fasi, nuove forme". Ma non nega che le sia capitato anche di fingere sotto le lenzuola, e racconta: "Sì, l'ho fatto per compiacere il mio lui. Dici: "Che palle, questa è andata”, ma è amore. Se poi la donna vuol godere, sa come deve fare". E senza freni, svela: “Sesso fai da te. Non sono una bacchettona, io pratico l'autoerotismo. Ma non vorrei essere presa come una divulgatrice dell'uso del vibratore”.



A letto con un uomo ci va senza veli e con due gocce di profumo, quello del partner. E alla domanda come deve essere il suo lui, risponde: "Deve spargere alchimia fisica. Se quella muore, muore il rapporto e vado via".