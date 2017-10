Costanza Caracciolo, notte sexy senza Bobo Vieri

Davanti allo specchio, con le luci soffuse, Costanza Caracciolo mette a nudo la sua natura sexy e intraprendente. In sottoveste nera, dalla quale si intravedono le linee del seno, lancia un messaggio sui social: "Chi vuol dire degli altri si guardi prima nello specchio". Ma spesso l'immagine vale più di mille parole e quelle curve potrebbero essere un segnale per il suo Christian Vieri con il quale ha trascorso una vacanza d'amore tra Las Vegas e Miami.

Cittadina del mondo Costanza Caracciolo in queste ultime settimane ha volato tra Milano, Roma, Miami e Las Vegas. E proprio nella città del peccato si è scatenata al concerto-spettacolo di Jennifer Lopez al fianco del fidanzato Bobo Vieri senza mai mostrarsi insieme. Poi tappa in Florida dove Christian ha ripreso la sua vita tra spiaggia e appuntamenti di lavoro e il rientro in Italia per l'ex velina bionda. Sarà la lontananza che si fa sentire, saranno i pensieri notturni che non lasciano dormire, ma Costy regala uno scatto audace davanti allo specchio che toglie il sonno anche ai suoi follower. In lingerie nera, con un velo di pizzo sul décolleté lascia intravedere la sua naturale bellezza e i complimenti fioccano...