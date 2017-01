Costanza Caracciolo irriconoscibile nel baby-scatto con il broncio

"Il piccolo Buddha che è il me! #me #littlecosty#imbronciata #incazzatanerasempre" cinguetta la ex velina Costanza Caracciolo mostrando uno scatto vintage che la ritrae in versione più paffutella, con la frangetta e, sopratutto, con un'aria decisamente arrabbiata. I complimenti dei follower fioccano per la biondina, che qualche giorno fa ha spento 26 candeline .

Per la bionda showgirl si tratta del secondo compleanno festeggiato insieme a Primo Reggiani che negli scatti della festa mordicchia la sua bella con infinita dolcezza. "Do sempre la colpa al fatto di essere siciliana, così mi assolvo sempre. Ma se lo vedo guardare una bella ragazza per strada, un po' mi dà fastidio. E gli dico: stai attento..." ha confessato in una recente intervista a Grazia una gelosissima Costanza. Attenzione a non farla arrabbiare, perché mette il broncio... proprio come nella foto vintage.