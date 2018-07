Costanza Caracciolo: "Il nome del bebè? E' molto difficile da scegliere"

"Come fai ad affrontare tutti gli impegni con la gravidanza e a essere di buon umore?" le domandano i fan. "Chi ti dice che sono sempre di buon umore? Posso confessarti però che nonostante i disturbi fisiologici che si hanno in gravidanza, sei in uno status di benessere inspiegabile" racconta la ex velina bionda.



C'è chi le chiede di raccontare il momento in cui ha scoperto di essere incinta... "Ci sono molte cose che non condivido sui social perché si chiamano cose intime o private. Per cui rimarranno tali" dice lei. Ma aggiunge: "Diventare mamma è l'emozione più bella in assoluto che la vita ti può regalare".



E sulla questione nozze chiarisce secca: "Un giornale ha scritto qualche settimana fa che eravamo in crisi perché io voglio sposarmi e il mio compagno invece no. In realtà non ne abbiamo mai parlato e poi adesso abbiamo una cosa molto importante a cui pensare". Secondo Costanza si tratterebbe insomma di falsità che su di lei girano da tempo: "La solita fake news che va avanti da 10 anni: la Caracciolo vuole sposarsi e il povero compagno del momento No". E conclude definendo questa cosa: "Follia".



C'è spazio per qualche risposta anche sul fronte televisivo. E a chi le chiede se ha intenzione di tornare in tv dice "Aspetto l'occasione giusta possibilmente che sia anche di crescita, non mi piace riscaldare poltrone. Se non arriva? Sono molto paziente, riesco ad aspettare".