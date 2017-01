Costanza Caracciolo: "Finalmente in amore sono felice"

Costanza, sei la nuova testimonial di prodotti per capelli...

Sono felicissima, quando me lo hanno proposto ho pensato che la cosa più bella per una ragazza non potesse essere altro che diventare testimonial di una azienda per capelli. La bionda non c'era, mancava un pezzo...



Rivalità con Belen, l'altra testimonial?

Ma no, lei è talmente bella. Sono obiettiva sai...



Sei un po' più bionda...

Sì, vero...



Perché al tuo fidanzato piacciono le bionde?

Come a me piacciono i mori...



Al mattino quando ti svegli come sei?

E' sempre una tragedia, scelgo sempre l'outfit partendo dalle scarpe..



A proposito, hai dichiarato di avere dei fan feticisti...

(ride) Non sono solo miei follower.. è pieno...



In una recente intervista è uscita una Costanza un po' diversa... hai parlato di autoerotismo...

L'ho detto in modo simpatico e ironico... magari ho anche recitato, ma non lo rivelerò mai...



Sogni sempre di fare l'attrice?

Studio ancora recitazione, non si finisce mai di imparare. Il mio accento siculo però è testardo come me...



Finalmente hai sdoganato il tuo fidanzato Primo Reggiani su Instagram.. come va?

Bene, sono molto felice (taglia corto, ndr)



Lui ti aiuta, ti sprona?

Ognuno fa il proprio lavoro ed è bello così



Siete stati un po' in crisi?

Come tutte le coppie normali...



Vivete a distanza?

No, io vivo a Roma...



Però sei sempre a Milano..

Vero, da quando mi sono trasferita nella Capitale sono sempre qui per lavoro. Ma meglio così...



Come sei cambiata in questi anni?

Si cresce, a Striscia ho imparato tantissimo. Sono arrivata a Milano a 18 anni, adesso ne ho 24. Sono cresciuta molto. Andando via da casa presto si cresce in fretta...



Cosa fai per sedurre?

(Ci pensa un po') In realtà niente. Lo faccio con il mio carattere, l'ironia, la semplicità... mi sono accorta che più sono naturale e più i miei follower mi amano.



Hai fatto un servizio sexy...

Ho fatto vedere un'altra parte di me. Sono sempre stata molto castigata..



E un calendario?

Non è più di moda..



Un uomo cosa deve fare per conquistarti?

Mi deve far ridere, deve essere bello, intelligente...



Primo come ti ha conquistato?

Top secret (ride).