Costanza Caracciolo, festa di compleanno... col morso

La loro love story al momento naviga in acque tranquille e anche se tra alti e bassi per la bionda showgirl è già il secondo compleanno festeggiato insieme a lui. Party all'insegna del divertimento nella Capitale by night con torta 7veli "è la mia preferita" e gli amici più cari riuniti per lei, che su Instagram posta ringraziamenti sentiti e documentazione fotografica: "I miei amici lo sanno, adoro festeggiare e fare feste giganti, in questi tre anni cambiando città e avendo amici sparsi x l'Italia e' stato un po difficile, ieri avevo previsto un piccolo brindisi con gli amici che ho qui a Roma, non ho organizzato praticamente nulla, ho fatto confusione ma alla fine devo dire che e' stata una grossa sorpresa, nonostante il freddo gelido eravamo tutti contenti di stare insieme, e io mi sono divertita da morire con voi!! Che bellooo, poi la mia torta preferita la 7veli quindi grazie @eugeniacesari per questa sorpresa non prevista, e poi la visione di @barbarapetrillo che regalooo!!!! Grazie a tutti voi che mi avete scritto, siete dolcissimi, il fatto che perdiate del tempo x scrivermi un messaggino per farmi sentire il vostro affetto mi emoziona ogni anno di più! Eh si, sto invecchiando e quindi sto diventando più saggia!!!