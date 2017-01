Costanza Caracciolo e Primo Reggiani a nozze

Amore a gonfie vele per la ex velina Costanza Caracciolo e l'attore Primo Reggiani. Nonostante le voci che li volevano destinati a lasciarsi, i due fanno coppia fissa dal 2014. Schivi e riservati nel mostrarsi insieme, i due hanno sempre mantenuto sui social una certa privacy. Ora però non si nascondono più: eccoli in uno scatto durante le nozze di una coppia di amici. Belli e innamorati.