Costanza Caracciolo e Federica Nargi, in costume mostrano il loro lato migliore

13:49 - Costanza Caracciolo, la velina bionda di Striscia la notizia torna in Sicilia per trascorrere il Natale in famiglia nel suo personalissimo albergo a cinque stelle dove si fa coccolare dai genitori e amici. Con una corsetta in bikini sul lungomare mette in evidenza il suo formoso e sexy lato B. Dall'altra parte del mondo, la sua amica Federca Nargi non è da meno. In una località paradisiaca mostra il suo fisico scolpito appena coperto da un costumino giallo.

Atterrata in Sicilia pochi giorni fa la Caracciolo ha scritto su Instagram: "...destinazione hotel a 5stelle lusso (casa mia), ciao pulizie, ciao lavatrici, ciao ferro da stiro, ciao spesa, ciao orari, ciao responsabilità! ?Sono in vacanza!!!". Lontana da Roma, spensierata e senza troppi impegni, Costanza trova il tempo anche per una corsa in riva al mare. Mutandine micro che si perdono nel lato B regalano una visione a tutto tondo della sua ben nota bellezza. Capelli raccolti e schiena nuda al sole completano l'immagine sexy della fidanzata dell'attore Primo Reggiani.



Natale al mare anche per la sua amica Federica Nargi che si lascia immortalare dal suo fidanzato Alessandro Matri a pochi passi dall'acqua cristallina. Dopo aver trascorso qualche giorno con la famiglia al freddo di New York, Fede ha giusto fatto cambio di abiti ed è ripartita con il suo amore raggiungendo una località esotica di cui non svela il nome. Stupenda, sulla banchina, con lo sguardo rivolto all'orizzonte, evidenzia i suoi addominali piatti e le curve sinuose dei suoi fianchi.