Costanza Caracciolo, compleanno con Canalis e Corvaglia. Vieri dov'è?

"28 e sentirli", cinguetta su Instagram Costanza Caracciolo nel giorno del suo compleanno. In realtà l'ex velina bionda è in super forma e anche sotto sforzo, nella palestra di Los Angeles di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia , è bellissima. Per l'occasione festeggiamenti al femminile con le ex colleghe di "bancone", lontano dal fidanzato Christian Vieri in trasferta a New York e poi di rientro a Miami...

Sorride serena Costanza, dopo il dolore per la perdita del bambino che aspettava da Bobo Vieri. Si gode le sue giornate americane tra Miami, dove vive l'ex calciatore, e Los Angeles, dalle amiche Eli e Maddy. Insieme, il trio di bellezze è un vulcano in piena: scherzano, si allenano, si divertono e organizzano una festa di compleanno indimenticabile per la showgirl siciliana. Con un miniabito in velluto blu molto sexy, Costanza è la protagonista della serata lontana dal suo Bobo che, incappucciato a New York, ha patito il freddo durante la sua breve trasferta. Di rientro a Miami, lo sportivo resta in attesa del rientro della sua dolce metà. Chissà cosa avrà in serbo per rendere indimenticabile il primo compleanno di Costanza che festeggiano insieme...