Costanza Caracciolo, baci al mare con Bobo Vieri e intanto il seno... esplode

L'estate del 2018 Costanza Caracciolo se la ricorderà per tutta la vita. L'ex velina sta infatti vivendo i momenti più belli. L'amore con Bobo Vieri va a gonfie vele e presto diventerà mamma. E' al sesto mese di gravidanza, secondo i rumors aspetta una femminuccia, e si gode il meritato riposo in Sicilia. Con la famiglia a cui ha appena presentato il bomber e gli amici tra giochi in spiaggia con tanto di baci e seno, vistosamente florido, in bella vista.

"Bobo summercup in Love" scrive la Caracciolo su Instagram postando un video in cui mostra gli amici che si baciano in riva al mare - da Francesca Piccinini a Davide Lippi e Andrea Pucci - e naturalmente loro. Bobo e Costy più innamorati che mai.

La coppia per ora è concentrata sull'arrivo del bebè, in autunno. Non si sa ancora se lo faranno nascere a Milano dove entrambi vivono. Dopo avranno tutto il tempo per organizzare le nozze...