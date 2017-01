Costantino Vitagliano, papà che muscoli!

Il buongiorno con Ayla è ormai un'abitudine consolidata per Costantino Vitagliano. Il re dei tronisti, da quando è diventato papà (poco più di un mese fa), è tenerissimo sui social come non si era mai visto. Per la sua bambina sta smettendo di fumare e tra un esercizio in palestra e l'altro cambia pannolini, fa il bagnetto alla bimba e posta selfie d'amore.