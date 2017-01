Costantino Vitagliano mostra il pancione nudo di Elisa Mariani

10:57 - Sotto il sole di Milano Marittima un pancione nudo dal colore ambrato in primo piano. Costantino Vitagliano continua a postare scatti della compagna Elisa Mariani in dolce attesa. L'album social della gravidanza dell'ex tornista e della fidanzata si arricchisce con curve morbide e abbronzate. Mentre lui si diverte sui salta salta in spiaggia, lei si dedica ai bagni di sole.

“La pancia cresce: sarà maschio o femmina?” cinguetta rivolgendosi ai follower. Qualche tempo fa aveva postato sul suo profilo la clip dell'ecografia per condividerla con i fan. Costantino non vede l'ora di diventare papà...