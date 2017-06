Costantino Vitagliano come mamma l'ha fatto

Vanitoso lo è sempre stato e non sarà di certo l'età (e la paternità) a porre fine alla sequenza di scatti hot che pubblica su Instagram con regolarità. In palestra, davanti allo specchio o al mare, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip continua a mette in mostra il fisico muscoloso e i tatuaggi. Corteggiato dalle sue follower con una cascata di complimenti, Costa deve fare i conti anche con qualche osservazione spinosa. "Esagerato poi diventi volgare" e anche "Sei ridicolo" gli scrivono a commento dello scatto in cui tra i cuscini, nudo come mamma l'ha fatto, non riesce proprio ad alzarsi.