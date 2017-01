Cosa si sono messi in testa i vip?

"Se avete il coraggio postate la foto del giorno dopo senza trucco e senza inganno" cinguetta Emma, mostrandosi con i capelli arruffati al risveglio. E il giorno libero di Balotelli? Dal parrucchiere per farsi un nuovo look. E che dire di Gwyneth Paltrow in aeroporto? Colpa del vento, una raffica alza in aria i capelli biondi lasciando di stucco pure i paparazzi. E poi Marcuzzi, Blasi, Rivelli e non solo.

Capelli sconvolti al risveglio oppure arrotolati a cipolla sulla nuca, le star beccate con un parrucco imperdibile sono parecchie. Chi ha i capelli lunghi, come Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, per praticità li arrotola in un morbido chignon, ma il risultato non è dei migliori. Naike Rivelli li lascia sciolti e mossi, salvo poi fare un selfie e definire la sua capigliatura "gipsy".



Re dei look più eccentrici Mario Balotelli, che si è regalato una nuova cresta. Karina Cascella ha dato una svolta passando al biondo al moro. Mentre Gwyneth Paltrow in aeroporto resta vittima del vento e i suoi capelli lunghi si alzano tutti in aria lasciando senza fiato. Guarda la gallery e scopri cos'hanno in testa i vip...