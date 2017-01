Corona e Silvia Provvedi, nudi avvinghiati a letto

Si dice che il buongiorno si vede dal mattino e per Silvia Provvedi è un risveglio dolce tra le braccia di Fabrizio Corona. Occhi chiusi, avvinghiati senza veli e con i loro tatuaggi in primo piano condividono sul social la passione che li unisce. Non è la prima volta che si mostrano così intimi, è solo di pochi giorni fa lo scatto della mano di Fabrizio sul seno della Donatella mora.

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra l'ex re dei paparazzi e Silvia. Divisi solo dagli impegni di lavoro i due non perdono occasione per incontrarsi e dedicarsi l'uno all'altra. Una sequenza di scatti sul social di lei fuga ogni dubbio sull'autenticità della loro passione: dal buongiorno alla buonanotte... sempre insieme, sempre intimi. "Mi vida", scrive la Provvedi a margine di una foto in cui lui la abbraccia in pubblico. Differente è il profilo social di Corona su cui non c'è traccia della sua donna da tempo, ma solo immagini con gli amici, il figlio Carlos e delle sue notti insonni trascorse a camminare sotto casa in pantaloncini e infradito con una sigaretta tra le labbra...