Corona: 576 tattoo, 7 chili in più e... rispunta una Donatella

Un raggio di sole milanese è il giusto pretesto per far spogliare Fabrizio Corona. Il corpo ricoperto di tatuaggi, esattamente 576, qualche chiletto in più ben piazzato e una partitella a pallone sull'asfalto con il figlio Carlos non passano inosservati. Un viaggio a Napoli con Silvia Provvedi potrebbe far pensare a un ritorno di fiamma...

Dopo l'esperienza in carcere di tre anni e tre mesi, Corona afferma di essere una persona diversa "nel modo di pormi, con la società e nei modi di rispettare la legge", ma in quanto a voglia di apparire sembra sempre lo stesso. Pizzicato da "Gente" in centro a Milano mentre gioca a calcio con Carlos approfitta del caldo e di una sudata per restare a torso nudo e sfoggiare gran parte dei suoi tatuaggi. Braccia e schiena interamente ricoperte da animali, fiori, pinup, scritte e sul petto quello a cui è più legato: un cuore spezzato con la data di morte del padre.

L'addome ancora "pulito" che un tempo serviva a mostrare la sua leggendaria tartaruga ha lasciato spazio a un giro vita leggermente lievitato anche se Fabrizio assicura che si tratta di muscoli. Il bel fisico resta e proprio nello scorso fine settimana ha dimostrato di aver superato a pieni voti la prova costume al largo di Capri.

Casualmente nello stesso punto si trovava anche la sua ex fiamma Silvia Provvedi fotografata a seno nudo in barca da un uomo misterioso di cui si vedono solo i piedi. Che siano proprio quelli di Corona? Intanto sull'Instragram della cantante spunta una sua immagine sdraiata a letto in bikini e la gamba di uomo... tatuato. Due indizi potrebbero bastare per fare una prova. I fan chiedono se tra la Donatella e Fabrizio ci sia un riavvicinamento. Loro al momento non si pronunciano.