Con le calze o senza, vip davvero ... in gamba

Avvolte da seducenti collant, sostenute da tacchi vertiginosi, ma più semplicemente nude e ben in vista. Lunghissime, toniche e sempre super sexy, le gambe delle vip salgono sulla passerella social. Su Instagram va di moda mostrarsi dalla vita in giù. Stacchi di coscia e polpacci mozzafiato per le bellissime dello showbiz.

Alessia Marcuzzi e Fanny Neguesha postano scatti in bianco e nero ad altissimo tasso di eros. La signora del GF è in collant e reggiseno stesa sul letto, l'ex di Balotelli, nuda tra le lenzuola, mostra le sue gambe bellissime. Elena Barolo, in camicia bianca si infila sensuale un paio di autoreggenti, Cecilia Capriotti è più sexy che mai in collant e stivaletti tacco 12, e poi ci sono le gambe nude di Natalia Mesa Bush, Simona Slavemini e Alessia Tedeschi.... Una vera carrellata di donne... in gamba.