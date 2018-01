Compleanno da baby-vip: guarda le feste di Icardi, Cerci e Leofreddi

La figlia di Maurito e Wanda Nara, Francesca, ha avuto un party di lusso organizzato nei dettagli per festeggiare insieme alla famiglia e agli amici i suoi tre anni. Il calciatore ha scritto un post per la sua bimba: “E' terminato un giorno speciale per lei, la mia Principessa Francesca, che oggi ha compiuto 3 anni. Dopo tanta agitazione e attesa per questo giorno, è finalmente arrivato e siamo stati davvero contenti di averti vista felice”.



“Auguri mia piccola Beatrice: 6 anni un bel traguardo. In questo dolce c'è tutto il senso della vita: amore, attenzione, cura, dolcezza, tempo, bontà, passione. Buon compleanno” ha scritto invece la Leofreddi che ha cucinato una torta panna e fragole e altre prelibatezze per la sua bimba. “Come una volta... tutto rigorosamente fatto in casa come una volta.. imperfetto ma buono, l'amore corregge tutto” ha aggiunto mostrando in uno scatto i suoi dolcetti.



A tema Micky Mouse invece la festa per il piccolo Leonardo, figlio di Alessio Cerci e Federica Riccardi. Organizzazione perfetta per il baby vip che ha spento la sua prima candelina circondato dal suo personaggio dei cartoni preferito.