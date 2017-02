Come si fa a tradire Heidi Klum? Vito bacia la moglie di Abramovich

Le immagini pubblicate su "Chi" lasciano poco spazio all'immaginazione. Vito Schnabel, volato insieme al padre Julian in Engadina per lavoro, ha trascorso con l'affascinante gallerista 35enne piacevoli momenti tra gite sulla neve, vernissage e una cena in un esclusivo chalet in Val di Fex. E proprio in questa atmosfera romantica, in un momento di distrazione generale, dopo sguardi e sorrisi complici, Vito si è avvicinato alla signora Abramovich, prima per una carezza, poi per un bacio. Bacio che non è sfuggito agli obiettivi dei paparazzi e tanto meno sfuggirà alla gelosissima Heidi Klum con cui il Schnabel ha da poco condiviso una "graffiante" vacanza a Miami. Non sarebbe la prima volta che la modella deve ingoiare presunte voci di scappatelle del compagno, ultima quella con Dakota Johnson, protagonista della trilogia erotica "Cinquanta sfumature".



Concluso l'incontro di lavoro (e non solo), Vito e il padre hanno accompagnato in aeroporto Dasha Zhukova e l'amico milionario Stavros Niarchos, volati a Londra con aereo privato di Roman.