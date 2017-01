Clooney e Amal: genitori a marzo? Guarda il pancino...

Occhi puntati sull'abitino floreale griffato che Amal Alamuddin ha sfoggiato l'altra sera a un evento mondano londinese a cui a partecipato con il marito George Clooney. Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una maternità per l'avvocato sposato con il divo di Hollywood, c'è chi guarda il leggero rigonfiamento del vestito per trarre conclusioni.

I giornali ipotizzano una cicogna in volo per marzo che potrebbe portare a Clooney e consorte ben due pargoletti, ma la coppia al momento non conferma né smentisce. Per questo non resta che guardare il pancino di Amal e sperare che lieviti presto, soprattutto se davvero il parto è previsto tra pochi mesi.