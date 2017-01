Clizia Incorvaia, l'allattamento è social

L'arrivo a casa con la mia Nina è un'emozione unica! E finalmente posso trovare un angolo tranquillo e allattarla al seno, fuori dal grigiore dell'ospedale. Lei adesso è come un piccolo tamagotchi, mangia e fa cacca, fa cacca e mangia" scrive sul suo blog la modella che ha tenuto un vero e proprio diario sulla sua gravidanza dispensando consigli alle fan su come vestirsi, quali creme usare e cosa fare con il pancione. Ora, a parto avvenuto, Clizia scrive parlando delle gioie della maternità. Già in formissima a pochi giorni dalla nascita di Nina, la Incorvaia è una neomamma sexy e dolcissima.