Clizia Incorvaia, bikini e forma perfetta a poche settimane dal parto

14:06 - Nina, la bimba che ha avuto da Francesco Sarcina, è nata il 24 agosto, ma Clizia Incorvaia sfoggia già una linea invidiabile. La moglie dell'ex frontman delle Vibrazioni posta sui social scatti in bikini: "Primo bagno dell'estate senza pancione!" cinguetta e poi elargisce consigli alle neo mamme su come tornare in forma sul suo blog.

Pancia quasi totalmente piatta, seno prosperoso di chi allatta, palla e tubo flexi per la ginnastica in mano. Così Clizia invoglia sui social tutte le neo mamme a fare esercizi fisici, per recuperare la forma perduta. Lei ci è riuscita in poche settimane e la sua linea è quasi tornata quella di prima del pancione. Perfetta.



Poi però rieccola mentre tiene la sua Nina stretta al petto e le porge il seno. La modella e blogger è al settimo cielo e con Sarcina, che ha sposato il 5 giugno, vive uno dei momenti più belli della sua vita: "E dopo averti sognata tanto apro gli occhi e sei qui tra le mie braccia".