Clerici tradita, il suo medico fa acrobazie hot con un'altra

Non stava con Antonella Clerici? Viene da chiedersi guardando le foto che pubblica il settimanale Diva e Donna, in cui Adolfo Panfili, medico ortopedico e presunto nuovo amore della conduttrice tv, fa acrobazie bollenti in alto mare con un'altra. Al largo di Ponza i due giocano tra baci, abbracci e coccole ad alto tasso erotico.