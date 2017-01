Claudio Marchisio, sedere al vento

Claudio Marchisio mostra il sedere, ma stavolta il "bselfie" lanciato da Justin Bieber e John Legend non c'entra. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi", infatti, il "principino" è stato paparazzato in barca con il didietro al vento. In vacanza alle Baleari con amici, il calciatore riconfermato alla Juventus fino al 2020, ha regalato uno spettacolo hot ai presenti. Tutti maschi, come vuole la moda del momento.

D'altronde un dandy attento alle tendenze come Claudio non poteva lasciarsi sfuggire il nuovo trend. Marchisio, come Gabriel Garko e Cristiano Ronaldo, è stato infatti immortalato in alto mare in compagnia di soli amici uomini. La moglie Roberta, con le altre consorti, ha preferito rimanere in spiaggia a rilassarsi con i bambini.



E il calciatore, molto attivo su Instagram, ha postato le foto con i compagni di scorribande: dal fashion blogger Mariano di Vaio al collega Alvaro Morata, da Bernardo Corradi ad Alessandro Martorana. Ma il relax è già finito, perché per il centrocampista bianconero tra poche ore ricomincia la nuova stagione. I tuffi e le belle serate in compagnia ora sono un ricordo, da rivivere su Instagram.