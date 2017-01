Claudio Marchisio gioca di... mano con la moglie Roberta

Tocco di mano da campione per Claudio Marchisio, che sulla spiaggia in Liguria si "allena" con la bella moglie Roberta Sinopoli, prima della partenza per la Germania in vista della finale di Champion's League del 6 giugno. La stella della Juventus controlla le belle curve della consorte e la marca stretto.

Un "gioco pericoloso" che in campo gli costerebbe il cartellino giallo, ma che sulla spiaggia diventa un siparietto da cartellino rosso e... bollente. Marchisio si è potuto concedere qualche giorno di relax a Portofino e dintorni con la moglie e i due figli di 3 e 5 anni prima di partire verso Berlino. Giochi sulla spiaggia e tante attenzioni verso la bella Roberta, con cui l'8 giugno festeggia ben sette anni di matrimonio. E per loro nessuna crisi del settimo anno. Tutt'altro, il bel centrocampista, sex symbol del calcio italiano non ha occhi se non per la sua consorte.